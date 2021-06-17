Ближайшие пять дней «зажарят» жителей московского региона

Ближайшие пять дней жителей столичного региона ожидает жаркая погода без осадков. Об этом «360» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Воздух, который пришел, он трансформируется под лучами солнца. Облаков сегодня будет немного. Осадков не ожидается. Следующей ночью в Москве будет около +11…+13 градусов. Дневные температуры — +25…+27 градусов. Для города это жаркая погода. К выходным воздух будет еще более теплым», — рассказала собеседница «360».

По ее словам, ночи станут теплее. Днем будет жара +30 градусов. Такая погода сохранится практически до середины следующей недели. Уже 22-23 числа возможна смена процессов. Когда жара спадет, вероятны кратковременные дожди.

Позднякова добавила, что за июнь выпало больше половины месячной нормы осадков, поэтому почва пока не страдает от высокой температуры.

«Полуденные часы, конечно, некомфортны для метеочувствительных людей. После 11:00 и до 17:00 часов детям и пожилым лучше находиться в парках, лесу или дома. Потому что на улице довольно жарко в это время», — заключила метеоролог.