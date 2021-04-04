Пассажиры экстренно севшего в Красноярске лайнера улетят в Германию на резервном самолете

Пассажиры экстренно севшего в Красноярске лайнера, который летел из Токио во Франкфурт, находятся в стерильной зоне аэропорта. Они ждут резервный самолет, на котором продолжат свой путь. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах региона.

«Резервное судно авиакомпании должно прибыть в аэропорт Емельяново ориентировочно в 17:40 (13:40 по Москве)», — приводит агентство слова собеседника.

Утром 4 апреля Boeing 787-9 авиакомпании All Nippon Airways экстренно приземлился в Красноярске из-за отказа левого двигателя. Во время посадки никто не пострадал Лайнер летел из столицы Японии во Франкфурт.

На подлете к Норильску самолет резко изменил курс, а статус рейса, по данным сервиса Flightradar24, поменяли на «перенаправлен в Красноярск». На борту находились 69 пассажиров и 10 членов экипажа.