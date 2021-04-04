Летевший из Японии в Германию лайнер экстренно сел в Красноярске

Boeing, который летел из Токио во Франкфурт, незапланированно сел в аэропорту Емельяново Красноярска. Как рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах, лайнер приземлился удачно.

«Boeing 787-9 авиакомпании All Nippon Airways благополучно приземлился в Красноярске в 06:18 по местному времени (02:18 по Москве). По предварительным данным, это произошло из-за отказа левого двигателя», — отметил собеседник.

По данным сервиса Flightradar24, вылетевший из Токио лайнер изменил траекторию движения на подлете к Норильску. Его статус изменился на «перенаправлен в Красноярск». Все пассажиры вышли из самолета. Сейчас они ждут другого рейса в здании аэропорта.

Неделю назад в Краснодаре совершил аварийную посадку Boeing 737 из Москвы со сломавшимися закрылками. Тогда никто не пострадал.