Росавиация определила авиакомпании для выдачи субсидий на возврат стоимости билетов | 360°

Транспорт 07 ноября 2022, 18:45 Росавиация определила авиакомпании для выдачи субсидий на возврат стоимости билетов Росавиация выделит 12 авиакомпаниям субсидии на возврат денег за отмененные рейсы РИА "Новости"

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В России выбрали 12 авиакомпаний, которым окажут господдержку для возврата пассажирам стоимости билетов за отмененные рейсы. Об этом сообщила Росавиация.

Отбор заявок состоялся в октябре. Как отмечено в сообщении ведомства, его победителями стали 12 авиакомпаний. Перевозчикам суммарно планируют выплатить 72,7 миллиона рублей.

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«Выплаты субсидии по результатам данного отбора будут осуществлены в ноябре-декабре 2022 года, после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией», — говорится в официальном сообщении.

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Ранее выплаты уже получили больше 20 авиакомпаний по программе субсидирования «в части компенсации их выпадающих доходов из-за расторжения договоров перевозки в связи с отменой международных и внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления».

Минувшим летом в России выбрали авиакомпании, которые получат в течение 2022 года субсидии на воздушные перевозки по регионам. За счет временного закрытия 11 аэропортов расширили список на 49 направлений, до 448.