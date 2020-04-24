Пассажиров московского транспорта начали штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры вместе с полицией Москвы начали проводить рейды в общественном транспорте. Они проверяют, как пассажиры соблюдают социальную дистанцию. Об этом сообщили РБК в предприятии, занимающемся организацией пассажирских перевозок. Контроль усилили «в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации».
Для того чтобы дистанцию было проще выдерживать, в автобусах, метро и электричках на сиденья наклеили специальные стикеры «Не садитесь здесь». Раньше такое объявление было рекомендацией, сейчас же все, кто не соблюдает его, получит штраф в размере пяти тысяч рублей.
О том, что мера носит обязательный характер, говорится в указе мэра Москвы. Соблюдать расстояние должны все, кто находится в общественных местах. Как сообщает издание, за нарушение уже оштрафованы несколько тысяч человек.
Раньше за отсутствие разметки для дистанции административные протоколы выписывали столичным магазинам.