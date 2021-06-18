Пассажирку такси в Казани прокатили с открытой дверью за отказ платить

В Казани таксист вез женщину с открытой дверью. Водитель решил проучить пассажирку, которая отказалась платить за поездку. Полиция начала проверку случившегося.

Видео конфликта опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. Женщина в кадре держалась за ремень безопасности, а левая дверь в салоне движущегося автомобиля была открыта.

Судя по перепалке, пассажирка отказалась платить 398 рублей за поездку. Таксист на ситуацию отреагировал нестандартно: поехал дальше с дверью нараспашку.

«Платить же не хотим? Будем кататься!» — заявил он женщине, пообещав вернуть ее туда, откуда забрал.

В пресс-службе ГУ МВД Татарстана пояснили, что передали видео инцидента в ГАИ и УВД Казани. По факту случившегося ведется проверка. Ее результаты пока неизвестны.