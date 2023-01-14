Общество 14 января 2023, 12:37 Пассажирка «Уральских авиалиний» родила во время полета из Москвы в Таджикистан «Уральские авиалинии» сообщили о родах пассажирки во время полета РИА «Новости»

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Девочку весом два килограмма 600 граммов родила пассажирка во время полета. Борт «Уральских авиалиний» летел из Москвы в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Это случилось на рейсе Жуковский — Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник Кристина обратилась к пассажирам по громкой связи с просьбой откликнуться медицинским работникам», — говорится в сообщении.

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К счастью, на борту как раз находились неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог. Медики оперативно оценили ситуацию и приняли роды у молодой женщины.

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«Девочка родилась здоровой (рост 46 сантиметров, вес два килограмма 600 граммов). По прилете молодую маму ожидала карета скорой помощи. Их уже выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо», — добавили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» проиграла суд по делу о нормах ручного багажа. Верховный суд установил, что компания уменьшила установленную норму бесплатного провоза ручной клади и тем самым ограничила права пассажиров.