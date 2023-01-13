Общество 13 января 2023, 19:10 Авиакомпания «Победа» проиграла суд по делу о нормах ручной клади Верховный суд РФ вынес решение в отношении авиакомпании «Победа» по нормам ручной клади РИА «Новости»

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Ространснадзор потребовал от авиакомпании «Победа» не устанавливать собственные нормы провоза ручной клади. Дело дошло до Верховного суда. При этом «Победа» не смогла защитить себя, следует из картотеки арбитражных дел.

Верховный суд установил, что компания уменьшила установленную норму бесплатного провоза ручной клади и тем самым ограничила права пассажиров. Речь идет о взимании «Победой» дополнительных денег на дамскую сумку и портфель.

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«Установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади», — сказано в решении суда.

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В начале января Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» с 183 пассажирами на борту при взлете выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми. Лайнер следовал по маршруту Пермь — Москва. Никто не пострадал, самолет повреждений не получил. Но на время эвакуации работу аэропорта временно приостановили.