Общество 23 ноября 2023, 15:18 Пассажирам севшего в новосибирском поле Airbus A320 выплатили по 100 тысяч рублей ТАСС: по 100 тысяч рублей получили пассажиры севшего в поле Airbus A320 Stringer / Global Look Press

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Более 15,5 миллиона рублей компенсации выплатили пассажирам севшего в новосибирском поле самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Альфастрахования».

«Выплату получили 158 пассажиров на общую сумму 15,8 млн рублей — по 100 тысяч рублей каждому», — пояснили в компании.

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Представители «Альфастрахования» обратили внимание, что все обратившиеся за выплатой уже получили средства. Но есть несколько пассажиров, которые пока так и не связались с авиакомпанией, хотя их проинформировали о возможности компенсации.

Экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском Airbus A320 совершил утром 12 сентября. На борту воздушного судна находились 159 пассажиров. Самолет следовал из Сочи в Омск.

Из-за неполадок гидросистемы экипаж сообщил о необходимости экстренно сесть в Новосибирске, но у воздушного судна не хватило топлива. В итоге приземление совершили в поле.

Расследование ЧП все еще продолжается. По словам руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, связано оно сугубо с вопросами безопасности полетов.