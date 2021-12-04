Пассажир снял на видео обработку обледеневшего борта в аэропорту Магадана

Пассажир самолета снял процесс противообледенительной обработки лайнера в аэропорту Магадана. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

У самолета начались проблемы с управлением, поэтому его пришлось экстренно посадить. Есть предположения, что обработка была проведена без соблюдения правил. В результате наледь могла образоваться не только в воздухе, но и до вылета самолета.

Самолет совершил вынужденную посадку 2 декабря. Пассажиры признались, что это стало для них вторым днем рождения. По некоторым данным, пилот сажал лайнер в режиме ручного управления, так как на борту отказала электроника. Впоследствии самолет «провалился» на два километра вниз.

Пассажир Андрей Никитин своим рассказом подтвердил, что самолет то проваливался вниз, то поднимался. Он признался, что мысленно уже простился со всеми, перед глазами промелькнула вся жизнь, но произошло чудо, и самолет благополучно посадили.

Екатерина Маринкина, также летевшая этим рейсом, поблагодарила пилотов и назвала счастьем и удачей-то, что никто из пассажиров не пострадал.