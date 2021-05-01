Благодатный огонь привезли в Москву. Видео

Делегация Фонда Андрея Первозванного 1 мая прибыла с Благодатным огнем в Москву. В аэропорту рейс ожидали служители столичных храмов и представители регионов, в которые повезут святыню.

Благодатный огонь им раздал глава российской делегации, председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Он получил и доставил пасхальную весть из Иерусалима в Москву, говорится в группе «Фонд Андрея Первозванного» во «ВКонтакте».

Российские дипломаты получили частичку Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима.

Благодатный огонь передали представителям храмов Москвы и регионов.

Традиционная церемония схождения Благодатного огня проходит в храме Воскресения Христова, известном еще и как храм Гроба Господня, в Старом городе Иерусалима. Свидетелями чуда стали тысячи людей. На церемонию пустили ограниченное число православных верующих из-за санитарных ограничений на фоне пандемии коронавируса. Внутрь храма вошли не более 2,5 тысячи человек, хотя ранее собиралось до девяти тысяч паломников.