Пашаев усомнился, что Добровинский вернет статус адвоката

Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года после судебных заседаний по делу Ефремова. Его бывший коллега Эльман Пашаев сомневается, что правозащитник сможет вернуть статус.

«Честно, мне жалко его. Этот бедолага, как обратно получит [статус адвоката]? Он до конца жизни не получит. Мне жалко, честно», — заявил Пашаев «360».

Он пояснил, что у Добровинского могут возникнуть проблемы из-за современных экзаменов, которые надо сдать, чтобы стать адвокатом. По словам бывшего юриста, раньше никто не проверял знания юриспруденции.

«Сейчас сложнейшие экзамены сдаешь, что я делал неоднократно. До конца своей жизни этот бедолага не выучит это все. Это же очень сложно, это же нужно ждать юриспруденцию, законы. Но искренне говорю, мне очень плохо, что у него забрали статус», — отметил Пашаев.

Ранее Адвокатская палата Москвы заявила о лишении Александра Добровинского статуса адвоката на два года. Причины такого решения пока не объясняются. Правозащитник представлял в суде семью Сергея Захарова, погибшего во время аварии с участием актера Михаила Ефремова. Добровинский и адвокат артиста Пашаев не раз делали резонансные заявления. Пашаева позже лишили статуса адвоката.