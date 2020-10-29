Пашаев усомнился, что Добровинский вернет статус адвоката
«Честно, мне жалко его. Этот бедолага, как обратно получит [статус адвоката]? Он до конца жизни не получит. Мне жалко, честно», — заявил Пашаев «360».
Он пояснил, что у Добровинского могут возникнуть проблемы из-за современных экзаменов, которые надо сдать, чтобы стать адвокатом. По словам бывшего юриста, раньше никто не проверял знания юриспруденции.
«Сейчас сложнейшие экзамены сдаешь, что я делал неоднократно. До конца своей жизни этот бедолага не выучит это все. Это же очень сложно, это же нужно ждать юриспруденцию, законы. Но искренне говорю, мне очень плохо, что у него забрали статус», — отметил Пашаев.
Ранее Адвокатская палата Москвы заявила о лишении Александра Добровинского статуса адвоката на два года. Причины такого решения пока не объясняются. Правозащитник представлял в суде семью Сергея Захарова, погибшего во время аварии с участием актера Михаила Ефремова. Добровинский и адвокат артиста Пашаев не раз делали резонансные заявления. Пашаева позже лишили статуса адвоката.