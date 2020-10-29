Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года. Об этом заявили в Адвокатской палате Москвы.

Информации о причине этого решения пока нет.

«Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы палаты со ссылкой на решение совета организации.

Александр Добровинский защищал потерпевшую сторону в громком деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

В сентябре совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания лишил экс-защитника Ефремова Эльмана Пашаева статуса адвоката на год за высказывания, нарушающие закон об адвокатской деятельности и Кодекс профессиональной этики.

Добровинский, как и Пашаев, не раз делал резонансные заявления во время заседаний суда.

Михаилу Ефремову дали восемь лет колонии за то, что он 8 июня пьяный сел за руль и врезался на Садовом кольце в центре Москвы в служебный фургон курьера Сергея Захарова, который возвращался с работы. Водитель грузовика погиб от травм через несколько часов после аварии.

На прошлой неделе суд уменьшил Ефремову срок на полгода.