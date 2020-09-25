Пашаев признался, что ему не нравится быть известным

Юрист Эльман Пашаев решил рассказать о деле Михаила Ефремова на пресс-конференции. Представлявший интересы актера адвокат заявил, что на самом деле не любит известность и стремится к незаметности.

«По своему характеру я не люблю известность. Привык жить спокойно, быть незамеченным», — сказал Пашаев на пресс-конференции, которую транслирует «360».

Юрист привел пример из собственной жизни. Он напомнил, что родом из Азербайджана, и уехал оттуда именно из-за родственников.

«Все в основном высокопоставленные чиновники. Кто министр, кто замминистра, кто прокурор. <…> Уехал оттуда, чтобы быть незамеченным», — пояснил Пашаев.

По словам адвоката, в центре внимания он оказался благодаря журналистам. Однако скрываться не собирается.

«Правда, дальше никуда не поеду», — заключил Эльман Пашаев.

Широкую известность юристу принесло дело о смертельным ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артиста, которого защищал Пашаев, признали виновным и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Ефремов заявил, что адвокат его «подставил».