«Да это же хорошо!» Пашаев оценил начатую в отношении него проверку СК

Экс-адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил «360», что расследование Следкома, которое поручил провести глава ведомства Александр Бастрыкин, ему только на руку.

Пашаев подчеркнул, что он только рад, что будут проверены сведения, появившиеся в СМИ. Напомним, экс-адвоката обвинили в захвате квартиры и последующей ее приватизации.

Да это же хорошо. Меня же заранее предупредили за Ефремова — «останешься без статуса, если сразу не признаете вину, а потом привлекут и посадят». Уверен, Бастрыкин точку поставит, наоборот хорошо, что он взял под контроль. Это сделано чтобы отвлечь от приговора Ефремову. Я наоборот рад, что все проверят Эльмин Пашаев экс-адвокат

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку информации о том, что экс-адвокат причастен к мошенничеству с квартирой. Он якобы обманом лишил жилплощади владельцев, прописавшись в квартире, а затем приватизировав ее.