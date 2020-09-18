Пашаев подал расширенную апелляцию на приговор Ефремову

Расширенная апелляционная жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову поступила в суд. Адвокат Эльман Пашаев сказал «360», что подал ее «вовремя».

Юрист подтвердил, что передал в апелляционную инстанцию необходимые документы. Расширенная апелляция отличается от краткой наличием мотивировочной части.

«Да, <…> подал. Вовремя», — ответил Пашаев на вопрос о жалобе.

По информации ТАСС, рассмотрит ее Мосгорсуд. Поступили апелляционные документы накануне. Когда именно пройдут слушания, пока не известно.

Пашаев подал жалобу на вынесенный Ефремову приговор, поскольку представлял интересы актера в суде. Сейчас у артиста два новых адвоката, которые пока не дают комментариев прессе.

Михаила Ефремова признали виновным в пьяном ДТП, жертвой которого стал курьер Сергей Захаров. Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, лишил водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч в пользу старшего сына погибшего. Пока что Ефремов находится в московском СИЗО-5. В изоляторе его впервые навестила жена.