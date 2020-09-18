Жена Ефремова впервые посетила его в изоляторе

Супруга осужденного на восемь лет российского артиста Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО. Об этом сообщил секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло», — отметил он. Его слова приводит РИА «Новости».

Мельников также добавил, что краткосрочное свидание может длиться не более двух часов. До этого актер находился в карантинной камере, туда его родным было запрещено приходить.

Ранее сообщалось, что правозащитница Любовь Волкова передала пожелание Евфремова отбыть наказание в Чувашии, так как оттуда родом его предки. По ее словам, актер хорошо справляется с приговором и не пал духом.

Ефремов ночью 8 июня находился за рулем своего внедорожника в нетрезвом виде. Он выехал на встречную полосу и въехал в фургон, водитель которого скончался наутро. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам тюремного заключения и лишил водительских прав на три года.