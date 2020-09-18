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    18 сентября 2020, 02:37

    Жена Ефремова впервые посетила его в изоляторе

    Александра Каширина

    Супруга осужденного на восемь лет российского артиста Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО. Об этом сообщил секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

    «Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло», — отметил он. Его слова приводит РИА «Новости».

    Мельников также добавил, что краткосрочное свидание может длиться не более двух часов. До этого актер находился в карантинной камере, туда его родным было запрещено приходить.

    Ранее сообщалось, что правозащитница Любовь Волкова передала пожелание Евфремова отбыть наказание в Чувашии, так как оттуда родом его предки. По ее словам, актер хорошо справляется с приговором и не пал духом.

    Ефремов ночью 8 июня находился за рулем своего внедорожника в нетрезвом виде. Он выехал на встречную полосу и въехал в фургон, водитель которого скончался наутро. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам тюремного заключения и лишил водительских прав на три года.

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