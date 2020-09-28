Пашаев опроверг конфликт с семьей Ефремова и назвал подобные слухи «бредом»

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сообщения о конфликте с семьей актера. Он заявил, что с родными Ефремова у него «очень теплые отношения».

«Это бред полнейший. У меня с ними очень теплые, хорошие отношения», — заявил Пашаев во время беседы с «360». Он пригрозил судебными исками всем СМИ, которые «обливали его грязью».

Ранее источник из окружения Ефремова сообщил ТАСС, что родные актера до сих пор «в шоке от приговора и от сомнительных услуг Пашаева». Они решили обратиться в полицию с просьбой проверить юриста на причастность к мошенничеству.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. Пьяный актер 8 июня за рулем внедорожника врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона погиб от травм в реанимации.

Пашаев во время заседаний не раз делал скандальные заявления. 18 сентября Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания лишил его адвокатского статуса на год, пишет RT.