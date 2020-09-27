Семья Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы, намерена обратиться в полицию с просьбой проверить на причастность к совершению мошенничества лишенного адвокатского статуса Эльмина Пашаева, который представлял актера в суде.

Об этом ТАСС рассказал источник из окружения артиста. Он сообщил, что семья Ефремова до сих пор в шоке и от приговора, и от сомнительных услуг Пашаева.

«После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений, семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям», — рассказал инсайдер.

Близкие Ефремова также хотят выяснить, как попало в СМИ накануне вынесения приговора сделанное скрытой камерой видео, на которое попал разговор Пашаева и его подзащитного.

На пресс-конференции «360» Эльмин Пашаев пожаловался, что СМИ часто неправильно передают его слова. При этом на брифинге он сам себе несколько раз противоречил.