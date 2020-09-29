Пашаев оказался участником дела о 170 тысячах долларах

Адвокат Эльман Пашаев снова оказался в центре скандала. На этот раз он выступил третьей стороной в гражданском споре между блогером Ольгой Лейбман и семьей Светланы Тверских.

В 2016 году Лейбман стала посредником между гражданкой США Тверских, которую экстрадировали из ОАЭ в Россию и обвинили в мошенничестве, и Пашаевым. У последнего тогда не было адвокатской лицензии, но юрист обещал оказать помощь.

Блогерша уверяет, что за полгода передала Пашаеву 170 тысяч долларов. Расписки у женщины есть только на 90 тысяч. Сам бывший адвокат Михаила Ефремова заявил, что в глаза не видел ни копейки. Якобы женщина два года кормила его завтраками. Правда вскрылась только при личной встрече с Тверских.

Гражданка США претензий к Пашаеву предъявлять не стала: деньги она предавала Лейбман лично, поэтому и требовать их назад решила напрямую с приятельницы. На первом судебном заседании по делу юрист и Тверских выступили единым фронтом, что удивило блогера.

На очередное слушание в Тверской суд, которое состоится 2 октября, Эльман Пашаев пообещал предоставить образцы своих подписей для экспертизы.

Если выяснится, что на расписках Ольги Лейбман они фальшивые, женщине грозит уголовное разбирательство. Если за 90 тысяч долларов адвокат действительно расписался, то вопросы у Светланы Тверских появятся уже к нему. Однако с юридической точки зрения предъявить какие-либо претензии Пашаеву она не сможет.

Ранее на своего бывшего адвоката пожаловался Михаил Ефремов. Он объяснил свою позицию по делу о смертельном ДТП влиянием Пашаева.