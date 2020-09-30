Пашаев 1 октября расскажет, кто может стоять за делом Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что у него есть информация о заказчике уголовного дела в отношении Михаила Ефремова. Об этом бывший защитник актера обещал рассказать 1 октября в 11:00 во время онлайн трансляции телеканала «360».

По его словам, у него есть эксклюзивные, документальные доказательства того, что дело Ефремова является заказным. Начало пресс-конференции в 11:00.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло вечером 8 июня в центре российской столицы. Артист, будучи нетрезвым, на своей машине Jeep Grand Cherokee врезался в грузовичок курьера по доставке еды Сергея Захарова. Мужчина получил тяжелые травмы и через несколько часов скончался в больнице.

Судебный процесс над актером начался в августе. Общественность посчитала, что Пашаев выбрал неверную тактику ведения дела. Сначала Ефремов не признавал свою вину. Он заявил, что не помнит случившегося. Однако в конце концов подсудимый поменял свое мнение.

Ефремову дали восемь лет колонии общего режима. В конце сентября он подал личную жалобу на приговор. В ней актер заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном. Артист отметил, что его изначальная позиция связана с влиянием Пашаева.