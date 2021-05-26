Парк на Окской улице в Москве благоустроят до конца года

«Главстрой» разработал концепцию благоустройства городского парка на Окской улице в Юго-Восточном округе Москвы. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

Парк вдоль Окской улицы площадью 1,8 гектара примыкает к территории жилого комплекса Balance, девелопером которого является компания «Главстрой». Он является связующим звеном между городским пространством и жилым комплексом. Маршрут по Окской улице ведет к основным пунктам общественного транспорта, в том числе к станции метро «Окская», и обеспечивает максимально быстрый и короткий доступ к жилым домам.

Концепция благоустройства парка подразумевает соседство транзитных маршрутов с зонами отдыха. В нем появятся прогулочные маршруты и инфраструктура, включающая детские площадки, спортивные зоны, а также места для встреч и отдыха.

При благоустройстве парка на Окской улице за основу возьмут идею паркового комплекса жилого квартала Balance, но внесут ряд изменений. Его территория отделена от проезжей части линейной посадкой лип, между стволами которых размещен массив низкорастущих кустарников различных сортов и оттенков, это будет обеспечивать внешнему виду парка декоративность круглый год. На территории высадят цветущие кустарники — сортовую сирень и чубушник, а также три вида декоративных яблонь. Через всю территорию разместят массивы из гортензий, спирей и цветников из луговых трав.

Детские площадки будут разделены на зоны, согласно мировым трендам детской психологии и педагогики. Первый тип — площадки классического типа с разделением на активную и тихую зоны для игр и отдыха детей всех возрастов. Второй тип — развивающий сенсорный маршрут, который проходит сквозь цветущий луг и низкорастущие кустарники и ведет на небольшие поляны с интерактивными активностями. Здесь будет расположено оборудование, развивающее ловкость и движение, музыкальный слух, оборудование для игры с песком, улучшения мелкой моторики и развития логики, а также гамаки для отдыха.

В парке предусмотрены спортивные площадки, зоны для воркаута, беговые и велодорожки длиной более пяти километров, зона для настольного тенниса.

На территории парка вдоль Окской улицы установят дизайнерское освещение, экоскамейки и арт-объекты. Для отдыха предполагается два дизайнерских навеса, которые могут стать удобными местами для встреч и отдыха.

Парк вдоль Окской улицы обустроят согласно социокультурной концепции парков в жилых кварталах «Главстрой». Общая площадь социокультурной программы парков «Главстрой» в Москве 25 гектаров. Программа предусматривает создание парковых комплексов в жилых кварталах компании, а также благоустройство прилегающих территорий.

В настоящее время «Главстрой» реализует программу в проектах ЖК «Береговой» и Balance. Новые проекты компании также разрабатывают с учетом социокультурного подхода. К примеру, в проекте на 1-й Магистральной улице запланирован парк с городской площадью и культурно-выставочным пространством. Также благоустройство парка предусмотрено рядом с проектом на Сретенке.