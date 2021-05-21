Компания «Главстрой» благоустроит парк на юго-востоке Москвы

Компания «Главстрой» благоустроит городской парк на Окской улице в Москве. Он находится в юго-восточной части города и примыкает к территории жилого комплекса Balance.

Вдоль Окской улицы создадут прогулочную зону. Она будет пешеходной, поддержит существующие городские связи и продолжит общую концепцию паркового комплекса Balance.

Площадку под парк озеленят, здесь же обустроят места для отдыха и занятий спортом. Вместе с тем установят интерактивные детские площадки и рекреационные зоны с экоскамейками. А дизайнерские навесы позволят прогуливаться по парку в любую погоду.

На территории высадят хвойные, лиственные и плодовые породы деревьев и кустарников. Благодаря применению современных решений ландшафтной архитектуры растения посадят согласно сезонным эффектам окраски листвы, высоте и ботаническим особенностям цветения.

В итоге авторы проекта достигнут круглогодичного эффекта цветущего сада и зеленого пространства, сделают прогулки максимально комфортными.

Сеть дорожек и экотроп — это часть единой планировочной структуры парка, представляющей собой «прожилки зеленого листа». Проект формирует множество маршрутов. Здесь появятся ландшафтное освещение и зеленые аллеи.

Социокультурная программа обустройства парков от компании «Главстрой» предусматривает создание зеленых комплексов в жилых кварталах. Среди них и ЖК Balance.

Это позволяет комплексно решать вопрос благоустройства территорий, учитывая интересы всех участников: власти, жителей и бизнеса.

В настоящее время «Главстрой» реализует программу в ЖК «Береговой» и Balance. Парк запланировали и на 1-й Магистральной улице. Вдоль парковой аллеи расположат рестораны, магазины, офисы, коворкинги, галереи, библиотеки.

Кроме того, компания благоустроит пара рядом с жилым проектом на Сретенке.

Фокус социокультурной концепции направлен на всесезонность и вариативность использования общественного пространства, разнообразие видов событий, продвижение здорового и активного образа жизни, защиту окружающей среды, развитие коммерции на первых этажах, рациональное перемещение и безопасность на территории.