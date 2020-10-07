Парень отомстил петуху, который будит его по утрам

Реакция петуха рассмешила пользователей. Он резко вскочил и, не поняв, что происходит, начал что-то клевать на земле.

«От испуга он теперь еще громче кукарекать начнет», «Доброе утро, пернатый!», «Меня другое удивляет. Почему он спит на матрасе и подушке?», «Ахах, проснулся и сразу кинулся что-то клевать. Прямо как я по утрам», — написали они.

Ранее появилось видео, на котором хозяйка сделала своему коту торт из консервных банок, которые выстроила в виде пирамиды. На верхнюю она установила свечку в виде цифры пять и зажгла ее. Однако кот-именинник сидел молча, не двигался, а его глаза не светились от счастья. Особых эмоций не продемонстрировала и его кошка-соседка. Видимо, они хотели побыстрее съесть содержимое банок. Подписчики посоветовали хозяйке просто отдать торт виновнику торжества.

«К сожалению, он выглядит голодным», — написали в комментариях.