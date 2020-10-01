Хозяйка сделала праздничный торт для кота из консервов. Именинник расстроился

Хозяйка сделала торт из консервных банок, которые выстроила в виде пирамиды. На верхнюю она установила свечку в виде цифры пять и зажгла ее. Однако кот-именинник сидел молча, не двигался, а его глаза не светились от счастья. Особых эмоций не продемонстрировала и его кошка-соседка. Видимо, они хотели побыстрее съесть содержимое банок.

«Кот: „Зачем ты делаешь это по-человечески?“» — пытались угадать мысли кота-именинника пользователи Сети.

Подписчики посоветовали хозяйке просто отдать торт виновнику торжества.

«К сожалению, он выглядит голодным», «О, это выражение лица!» — еще несколько комментариев под видео.

Ранее кот-охранник из Канады прославился в интернете. Домашний любимец шипел и кидался на окно, когда рядом видел постороннего.