01 октября 2020, 18:33
Хозяйка сделала праздничный торт для кота из консервов. Именинник расстроился
Кот разочарованно и неподвижно смотрел на свой именинный торт со свечкой. Фрагмент с празднования грустного Дня рождения попал на видео, сообщил «Ридус».
Хозяйка сделала торт из консервных банок, которые выстроила в виде пирамиды. На верхнюю она установила свечку в виде цифры пять и зажгла ее. Однако кот-именинник сидел молча, не двигался, а его глаза не светились от счастья. Особых эмоций не продемонстрировала и его кошка-соседка. Видимо, они хотели побыстрее съесть содержимое банок.
«Кот: „Зачем ты делаешь это по-человечески?“» — пытались угадать мысли кота-именинника пользователи Сети.
Подписчики посоветовали хозяйке просто отдать торт виновнику торжества.
«К сожалению, он выглядит голодным», «О, это выражение лица!» — еще несколько комментариев под видео.
Ранее кот-охранник из Канады прославился в интернете. Домашний любимец шипел и кидался на окно, когда рядом видел постороннего.