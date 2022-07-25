Депутат Хамзаев предложил меры по поддержке киноиндустрии

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил организовать рабочую группу, которая будет заниматься регулярным выделением средств на киноиндустрию. Таким образом, по его словам, можно поддержать кинотеатры, написало ИА НСН.

«У нас ситуация специфическая, я слышу критическую ноту от кинотеатров, меня она удивляет. Сейчас то самое время, когда надо всем сгруппироваться, чтобы использовать эту возможность. Когда американцы добровольно отказывались от какого-то рынка? Необходимо организовать рабочую группу с представителями кинотеатров, это шаг номер один. Я готов с коллегами из Государственной Думы переговорить, мы готовы быть такой площадкой. Надо отделить мух от котлет, было выделено 14,5 миллиарда, надо сказать, сколько идет прямо на кинотеатры <…>», — сказал депутат.

Он отметил, что сейчас опасно допускать возврат американского кино, поскольку оно негативно влияет на российских граждан.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что вся российская киноиндустрия страдает из-за введенных Западом санкций. В выигрыше остаются лишь пиратские сервисы.