10 апреля 2023, 08:39
Беспилотник ВСУ попытался атаковать электроподстанцию в Курской области — Shot
Shot: беспилотник ВСУ пытался атаковать электроподстанцию под Курском
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) предпринял попытку атаковать электроподстанцию под Курском. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
«Беспилотник ВСУ безуспешно атаковал электроподстанцию в Курской области, сообщает наш источник», — сказано в сообщении.
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Издание добавило, что БПЛА со взрывным устройством обнаружили примерно в двух километрах от российско-украинской границы, в Суджанском районе региона. Дрон долетел до цели и упал. В результате случившегося никто не пострадал.
Накануне Минобороны заявило, что за сутки Вооруженные силы России уничтожили 14 украинских БПЛА в зоне СВО. Несколько дней назад СМИ писали, что российские силы сбили беспилотник ВСУ в Курской области. Речь шла о дроне «Лелека-100», он летел над полем в Хомутовском районе.
Беспилотники
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