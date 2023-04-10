Происшествия 10 апреля 2023, 08:39 Беспилотник ВСУ попытался атаковать электроподстанцию в Курской области — Shot Shot: беспилотник ВСУ пытался атаковать электроподстанцию под Курском Pxhere

Читать 360tv в

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) предпринял попытку атаковать электроподстанцию под Курском. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Беспилотник ВСУ безуспешно атаковал электроподстанцию в Курской области, сообщает наш источник», — сказано в сообщении.

Реклама

Издание добавило, что БПЛА со взрывным устройством обнаружили примерно в двух километрах от российско-украинской границы, в Суджанском районе региона. Дрон долетел до цели и упал. В результате случившегося никто не пострадал.

Накануне Минобороны заявило, что за сутки Вооруженные силы России уничтожили 14 украинских БПЛА в зоне СВО. Несколько дней назад СМИ писали, что российские силы сбили беспилотник ВСУ в Курской области. Речь шла о дроне «Лелека-100», он летел над полем в Хомутовском районе.