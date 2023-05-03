Общество 03 мая 2023, 18:57 Парады Победы отменили в Липецке и Ельце из-за возможных провокаций Губернатор Артамонов сообщил об отмене парадных шествий 9 мая в Липецке и Ельце РИА «Новости»

Читать 360tv в

Парады Победы 9 Мая в Липецке и Ельце не состоятся из-за возможных провокаций во время проведения массовых мероприятий. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По словам главы региона, решение об отмене праздничных шествий было принято на заседании оперативного штаба при участии руководителей силовых структур.

Реклама

«Силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День Победы в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что проведение массовых мероприятий может создать дополнительные риски для людей. Однако полностью от празднования не откажутся. По словам Артамонова, небольшие мероприятия пройдут в парках и скверах.

Власти нескольких российских регионов решили не проводить массовые мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Так, военный парад не состоится в Севастополе. Также шествия отменили в Курской области и в Крыму. Праздничные мероприятия в целях безопасности отменены в Херсонской области.