Общество 14 марта 2024, 19:09 Папа римский написал автобиографию Папа римский написал автобиографию «Жизнь. Моя история в Истории» Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В США и Европе 19 марта опубликуют автобиографию папы римского Франциска, получившую название «Жизнь. Моя история в Истории». Это дата совпадет с празднованием Дня отца по католическому календарю, о чем сообщила газета .

Выход книги понтифик анонсировал после недавней болезни.

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«Я знаю, что некоторые личности ждали моей отставки после госпитализации, но, слава богу, со мной все хорошо. Господь пошлет мне еще много проектов для реализации», — сказал он.

В своей книге Франциск поделится личной историей, расскажет о детстве и итальянских корнях, которые вызывали споры в церковных кругах.

Важной темой для папы римского стало его отношение к благословению меньшинств, которое, по его словам, подчеркивает всеобъемлющую любовь Господа к людям вне зависимости от их грехов.

Также в книге он упомянул предшественника. Франциск рассказал, что после отказа от папства Бенедикта XVI желал отойти от церковных дел, однако обстоятельства и влияние определенных кругов Ватикана заставили его остаться вовлеченным в деятельность церкви.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский как минимум трижды отвергал помощь папы римского в переговорах. Почему понтифик столкнулся с давлением Запада разбирался «360».