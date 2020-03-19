«Панике не поддался»: петербургский художник создал арт-объект из крупы и туалетной бумаги

Жители петербургского района Парнас сегодня стали свидетелями нового арт-объекта на злобу дня. Художник Loketski сделал на заборе надпись: «Спокойствие!», — использовав пакеты с крупой и туалетную бумагу. Результат своего творчества он выложил в Instagram.

«Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался вроде бы», — подписал автор инсталляции свой снимок.

Он уточнил, что для создания объекта использовал все домашние запасы: гречка, четыре вида риса и перловка — всего четыре килограмма крупы. По словам художника, это публичный неприкосновенный запас.

Если кому-то из нуждающихся требуется туалетная бумага или крупа, то их можно срезать прямо с забора. Сделать это лучше, пока в городе не начался дождь.

Сам арт-объект напомнил, что в последние дни россияне начали сметать с полок в магазинах крупы, макароны и туалетную бумагу. В итоге продавцы не успевали выкладывать новые товары, а сотрудники складов — привозить новые партии. В итоге в магазинах появлялись пустые полки, что еще больше раздувало панику. О том, как не паниковать и спокойно купить, все, что необходимо, можно прочитать в материале «360».