    19 марта 2020, 16:29

    «Панике не поддался»: петербургский художник создал арт-объект из крупы и туалетной бумаги

    Анатолий Минкин

    Жители петербургского района Парнас сегодня стали свидетелями нового арт-объекта на злобу дня. Художник Loketski сделал на заборе надпись: «Спокойствие!», — использовав пакеты с крупой и туалетную бумагу. Результат своего творчества он выложил в Instagram.

    «Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался вроде бы», — подписал автор инсталляции свой снимок.

    Он уточнил, что для создания объекта использовал все домашние запасы: гречка, четыре вида риса и перловка — всего четыре килограмма крупы. По словам художника, это публичный неприкосновенный запас.

    Если кому-то из нуждающихся требуется туалетная бумага или крупа, то их можно срезать прямо с забора. Сделать это лучше, пока в городе не начался дождь.

    Сам арт-объект напомнил, что в последние дни россияне начали сметать с полок в магазинах крупы, макароны и туалетную бумагу. В итоге продавцы не успевали выкладывать новые товары, а сотрудники складов — привозить новые партии. В итоге в магазинах появлялись пустые полки, что еще больше раздувало панику. О том, как не паниковать и спокойно купить, все, что необходимо, можно прочитать в материале «360».