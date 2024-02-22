Общество 22 февраля 2024, 15:10 «Много дел». Москвичам рассказали о буднях панды Катюши Акулова рассказала о буднях панды Катюши из Московского зоопарка

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Москвичам рассказали о том, как проводит свои дни панда Катюша. Новую видеозапись с рутиной медвежонка выложила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах видно, как детеныш гуляет по вольеру, забирается на деревянную лесенку, пробует на вкус воду из поилки и проверяет ее температуру лапой.

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Фанаты Катюши отметили, что панда очень подросла и окрепла.

«Много дел у нашей малышки!» — написал один из поклонников.

Сегодня в Москве запустили в продажу новые брелоки «Тройка» с пандой Катюшей. Стали доступны три варианта дизайна удобных проездных. До этого дептранс уже выпускал три карты «Тройка», посвященные маленькой панде. Их можно заказать в интернет-магазине, а также купить на стойках «Живое общение» и во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная».