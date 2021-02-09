Пандемия вернула интерес авиакомпаний к «маленьким» самолетам

Пандемия вернула интерес к «маленьким» самолетам. Об этом заявил директор по маркетингу и продажам гражданской АТ ПАО «Корпорация „Иркут“» Кирилл Будаев на VIII Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации в Красногорске.

«Вернулся интерес к стокресельным самолетам. Это, конечно, происходит по рыночным причинам, но и в силу комплексной поддержки этому проекту от государства. У нас есть условно называемая программа „59 самолетов“. Для нее сделан макет мер поддержки как федерального, так и регионального уровня, которые делают очень привлекательную эксплуатацию данной модели», — рассказал Кирилл Будаев.

Он отметил, что в прошлом году «Корпорация „Иркут“» поставила 12 самолетов, в этом году они планируют увеличить эту цифру. По этой же программе, по словам спикера, идет работа по совершенствованию систем послепродажного обслуживания.

«Наш центр стоит в Жуковском. Мы расширили более чем на 40 наименований перечень обслуживаемых компонентов. У нас начал работать цех структурных ремонтов агрегатов, в том числе композитных. Наш филиал в Комсомольске получил сертификат, который позволяет обслуживать и монтировать самолеты Superjet, и уже достигнута предварительная договоренность», — добавил он.

В этом году на выставке гражданской авиации более 80 участников представят свои технологии и оборудование на экспозиции. Министр транспорта РФ Виталий Савельев во время выступления выразил надежду, что, несмотря на кризис, отечественные компании смогут вернуться в бизнес. Минтранс совместно с Росавиацией активно над этим работает.

Прошлый год стал годом самого глубокого кризиса в гражданской авиации за всю историю. Итоговое падение пассажиропотока в России составило более 45% по сравнению с предыдущим периодом. Операционные убытки пассажирских авиакомпаний оцениваются в 200 миллиардов рублей. Российское правительство поддержало авиакомпании и выделило им 23,4 миллиарда рублей, затем еще 1,94 миллиарда рублей на модернизацию аэропортов в отдельных регионах страны.