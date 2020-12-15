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    15 декабря 2020, 00:26

    Авиакомпаниям выплатят новые субсидии из-за пандемии

    Кирилл Фролов

    Росавиация начала принимать заявки от авиакомпаний и аэропортов на получение субсидий — компенсации из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
    Авиакомпаниям выплатят новые субсидии из-за пандемии

    Ранее правительство продлило программу субсидирования авиакомпаний с июля по ноябрь 2020 года. Размер субсидии на одного потерянного из-за пандемии пассажира увеличили с 365 до 685 рублей. Для компаний, работающих на Дальнем Востоке, будет применяться повышающий коэффициент. При этом общий размер помощи авиакомпаниям сократили с 23,4 до 20,95 миллиарда рублей.

    Из этих средств 42 авиакомпании уже получили 13,6 миллиарда — в основном деньги пошли на зарплату сотрудникам. Также их можно тратить на лизинговые платежи (не более 30% от полученной суммы), оплату стоянки самолетов (не более 10%), операционную деятельность и содержание имущества.

    Программа субсидирования аэропортов продлена со второго квартала по июль 2020 года. Аэропортам уже выделили 9,1 из 10,9 миллиарда рублей, предусмотренных правительством.