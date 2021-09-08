Программа реновации в Москве продолжается в полном объеме, несмотря на коронавирусные ограничения и трудности из-за пандемии. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью для «Комсомольской правды».

По словам градоначальика, прошлый год действительно стал очень трудным для Москвы. Город потерял значительную часть своих доходов. Кроме того, появились и дополнительные расходы, которые до начала пандемии предугадать и запланировать было просто невозможно.

«Конечно, пострадали такие отрасли, как гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны. Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что на данный момент некоторые проблемы остаются в гостиничной отрасли и в общепите. Однако и сотрудникам этой сферы постепенно удается вывести работу на достойный допандемийный уровень.

Собянин отдельно отметил, что даже при дефиците бюджета не останавливались программы реновации. Стройка даже в самом сложном 2020 году останавливалась только на один месяц. Но строительство объектов здравоохранения, транспортной инфраструктуры не прерывалось вообще ни на день.

Мэр отметил, что в развитие такого города, как Москва, обязательно нужны вложения. По его мнению, можно занимать деньги где-то еще, но обязательно вливать их в реновацию в столице. Поэтому благоустройство города, улучшение сферы образования культуры, спорта — все это остается в приоритете, программы продолжаются в полном объеме.