Панда Жуи из Московского зоопарка нарисовал открытку ко Дню святого Валентина. Видео

Панда Жуи, обитающий в Московском зоопарке, подготовил подарок ко Дню святого Валентина и нарисовал открытку с большим сердечком. Видео, на котором показано, как проходил творческий процесс, опубликовали на странице в Instagrаm.

Валентинку от Жуи разыграют среди подписчиков, которые поделятся видео в Stories, поставят ссылку и отметят пользователя, отметят пользователя, который им дорог. При этом обоим нужно подписаться на аккаунт. Победителя выберут 17 февраля с помощью генератора случайных чисел.

Сотрудники зоопарка начали приучать панд к живописи в 2019 году. Тогда для этого использовали угощение, которое животные получали, если уверенно держали в лапах кисти. Для рисования использовали экологически чистые краски. Чтобы пандам было удобно, кисть установили внутри бамбукового стебля. Стиль рисования, которым в итоге овладели панды, в зоопарке охарактеризовали как абстракционизм с элементами авангардизма.

Ранее Московский зоопарк опубликовал видео, на котором показано, как панда Диндин катается со снежной горки.