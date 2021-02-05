Панда прокатилась со снежной горки в Московском зоопарке. Видео

Панда Диндин из Московского зоопарка была рада снегопаду, который накануне накрыл столицу. Животное кувыркается в снегу и катается со снежной горки. Зимние игры панды засняли установленные в вольере камеры.

Кадры опубликовал Московский зоопарк на своей странице в Instagram.

«Всем, кто устал от зимы, наша панда Диндин показывает, как правильно проводить время», — говорится в сообщении под видеозаписью.

На кадрах видно, как панда играет в снегу, кувыркается и катается с горки.

Сотрудники зоопарка призвали людей брать пример с Диндин и также активно и весело провести предстоящие выходные.

Панды, львы и белые медведи, которые живут в Московском зоопарке, получили подарки на Новый год. В праздничные коробки упаковали древесную стружку, гвоздику, солому, свеклу и другие привлекательные для животных вещи. Распаковку сняли на видео.