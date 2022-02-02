Памятник в Старой Купавне проверили после сообщений о вандализме. Монумент цел

Администрация Богородского городского округа опровергла сообщения о том, что в городе Старая Купавна вандалы надругались над мемориалом воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Информацию о том, что у скульптуры советского солдата оказалась отбита голова, опубликовал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

В администрации «360» сообщили, что на фото, которое появилось в СМИ и Telegram-каналах, видно, что у скульптуры воина не отбиты никакие части, просто снег закрывает голову. В утреннее время, вероятно, из-за того, что было темно, возникла такая оптическая иллюзия.

«Памятник цел. Его занесло снегом. Утром коммунальщики снег убрали», — подчеркнули представители администрации округа.

За минувший год в Московской области отремонтировали более трех тысяч мемориальных объектов, в том числе специалисты восстановили 23 воинских захоронения.