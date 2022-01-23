Более 3 тысяч мемориальных объектов восстановили в Подмосковье за 2021 год

Более трех тысяч памятников и мемориалов обновили в девяти городских округах Московской области за минувший год. В том числе специалисты восстановили 23 воинских захоронения.

В Дубне привели в порядок мемориальный комплекс «Братские могилы». Здесь заменили облицовку стен и ступеней из гранитных плит, отполировали мраморные и металлические поверхности. В Наро-Фоминске на братской могиле отремонтировали шпиль монумента и ведущие к нему ступени, заменили плиты, благоустроили территорию. Кроме того, отремонтировали и покрасили скульптуру на месте захоронения партизан на улице Красная Пресня, заменили облицовку, сделали наклонные пилоны, уложили тротуарную плитку. Обновили и мемориальный комплекс в Апрелевке.

На Соборной горе в Серпухове преобразили мемориал воинской и боевой славы. Здесь тоже заменили гранитные плиты и обустроили дорожки и тротуары. Мемориал был открыт к 30-летию Победы в 1975 году. В этом месте располагаются братское захоронение воинов, отдавших жизнь во время Великой Отечественной войны, и гранитные плиты с их именами.

В Истре обновили памятники в деревнях Бужарово, Рычково, Сокольники и селе Павловская Слобода. Благоустроили скверы в деревне Новопетровское, а также на площади Революции и улице Советская в Истре.

В Лотошине обновили памятник на территории сельского кладбища в деревне Калицыно, в Павловском Посаде — памятник на улице Мира, в городском округе Ступино — памятники в селах Ситне-Щелканово, Мещерино, Киясово, Щапово, Суково, деревне Савельево и в городе Ступино. В деревне Спас-Вилки в Шаховской и в городе Протвино обновили два мемориала.

В пресс-службе губернатора и правительства Московской области уточнили, что средства для ремонта и благоустройства территорий выделили из федерального, регионального и муниципального бюджетов.