Эксклюзив 02 мая 2023, 19:11 Пособников убийцы Дарьи Дугиной приговорили к 2,5 и 3,5 года колонии Суд в Туле отправил пособников убийцы журналистки Дугиной в колонию на 2,5 и 3,5 года

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В Туле завершилось судебное заседание по делу пособников убийцы журналистки Дарьи Дугиной. Их приговорили к лишению свободы на три года и шесть месяцев. В распоряжении «360» оказались кадры с места.

Решение вынесли в Пролетарском районном суде Тулы.

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Следствие установило, что с 2017 по 2022 годы Андрей Кузнецов, Александр Сучков и другие неустановленные лица создали организованную группу для изготовления и продажи поддельных документов. В августе прошлого года Сучков и Кузнецов сделали и отправили поддельное свидетельство о госрегистрации автомобиля, которое впоследствии использовали при организации убийства Дарьи Дугиной.

«Суд приговорил Кузнецова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, Сучков осужден к двум годам и шести месяцам лишения свободы», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Там добавили, что осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В ходе заседания мужчины раскаялись в содеянном. Один из них признался, что ему стыдно за совершенное перед людьми и страной в целом.