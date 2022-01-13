Памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади демонтировали с целью проведения реставрации. Об этом в РБК сообщил Исторический музей.

Скульптуру сняли с постамента и удачно переместили на монтажный стол. Реставраторы начали детальный осмотр произведения. Планируется удалить технологический каркас памятника и остатки формовочной смеси через специальные отверстия. Восстановят также пьедестал и барельеф на нем. Проект оценили в 55 миллионов рублей.

Реставрацией занимается Межобластное научно-реставрационное художественное управление, уже исполнявшее важные заказы в том числе для Кремля и Исторического музея.

Тем временем реставраторы из России, которые сейчас восстанавливают в сирийской Пальмире разрушенную террористами Триумфальную арку, закончив работу, примутся за другие пострадавшие памятники. Речь идет о римском амфитеатре и храмах Баалшамина и Бэла. Все это было разрушено боевиками-исламистами, когда те занимали Пальмиру. Все здания внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.