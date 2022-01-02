Российские реставраторы в Пальмире после Триумфальной арки займутся другими памятниками истории

Реставраторы из России, которые сейчас восстанавливают в сирийской Пальмире разрушенную террористами Триумфальную арку, закончив работу, примутся за другие пострадавшие памятники. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта Дмитрий Медянцев.

Речь идет о римском амфитеатре и храмах Баалшамина и Бэла.

«Работа над ними будет намного сложнее, так как у арки остались целыми большая часть фрагментов, которые позволят применить методику анастилоза, то в случае с храмами боевики ставили себе цель стереть их до основания», — сказал Медянцев.

Несколько древнейших памятников Пальмиры, включая упомянутые, были уничтожены в мае 2015 года боевиками. При том, что все это внесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее президент России Владимир Путин написал письмо с новогодним поздравлением сирийской девочке Иман Али. Это уже второе таковое. Первое российский президент направил девочке в августе 2021 года, после того, когда она сама написала послание главе российского государства. В переписке Иман призналась президенту, что хочет стать военным врачом.