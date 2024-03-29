Общество 29 марта 2024, 02:20 Памятник бойцам СВО снесли в Северной Осетии из-за жалоб местных жителей Администрация Главы и Правительства Республики Северная Осетия-Алания/Telegram

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Памятник бойцам СВО, который раскритиковали жители Моздока, снесли. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики в Telegram-канале.

Ранее в городе Моздоке установили подаренный представителем одного из ведомств памятник бойцам СВО. Однако проект и установку памятника не согласовали с городскими властями.

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После этого многие местные жители стали возмущаться по поводу внешнего вида скульптуры. Они обратили внимание, что монумент не отразил сути подвига бойцов в зоне СВО, а его создатели не учли детали экипировки военных.

«Эта форма не наша, автомат не наш, вообще наш экземпляр автомата — это Калашникова! Слава Богу, что убирают» — сказала одна из свидетельниц демонтажа памятника.

Скульптуру по поручению главы республики Сергея Меняйло демонтировали 27 марта.

Ранее вандалы разбросали ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации во Владикавказе.