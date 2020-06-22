Памфилова расскажет о готовности ЦИК к голосованию по поправкам в Конституцию

Доклад и последующее обсуждение пройдут в режиме видеоконференции. Это первый вопрос, который стоит на повестке дня.

«О готовности к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (в режиме видеоконференции)», — говорится в документе.

Также участники заседания в Центризбиркоме намерены утвердить план по подготовке и проведению довыборов в Государственную думу по четырем одномандатным округам. Голосование назначено на 13 сентября. Кроме того, в ЦИК обсудят список политических партий, которые смогут принять участие в дополнительных выборах депутатов без сбора подписей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ первоначально планировали провести 22 апреля. Но из-за ситуации с распространением коронавируса дату отложили до нормализации эпидемической обстановки. Президент России Владимир Путин предложил провести голосование 1 июля. Своим указом он объявил этот день выходным с сохранением заработной платы.

Ранее заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что в столице ожидается очень высокая явка, так как изменения в основной закон страны никого не оставили равнодушными.