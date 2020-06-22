    22 июня 2020, 08:21

    Мосгоризбирком спрогнозировал высокую явку на голосовании по поправкам

    Наза Салех Захи

    Мосгоризбирком ждет очень высокую явку на голосовании по Конституции РФ. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
    Мосгоризбирком спрогнозировал высокую явку на голосовании по поправкам

    «Мы ожидаем очень высокую явку, потому что поправки в Конституцию, наверное, никого не оставили равнодушным, люди заинтересованы», — отметил он в комментарии РИА «Новости».

    По его словам, редакция Конституции — очень важное событие для страны. В свою очередь Мосгоризбирком сейчас занят разъяснением поправок.

    Трудно говорить о каких-то конкретных цифрах по ожидаемому числу голосующих. Но на выборах в Мосгордому свое мнение в режиме онлайн высказали более 90% москвичей, напомнил Реут. Он считает, что именно в этой форме многие и проголосуют.

    «Если человек подает заявку на такую форму голосования, то скорее всего он будет участвовать», — добавил зампредседателя комиссии.

    Реут подчеркнул, что для этого мероприятия разработали механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет человеку проголосовать там, где он в данный момент находится.

    Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно было пройти еще 22 апреля. Однако из-за эпидемии коронавируса его отложили. Позже президент РФ Владимир Путин объявил новую дату — 1 июля. Этот день в России будет выходным. Если работодатель откажется оплачивать его, то руководителя может ждать штраф.