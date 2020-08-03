Памфилова не хотела менять традиционное голосование на электронное

«Мне бы этого не хотелось. Я все время говорю, что сейчас у нас старая реальность отмерла, старая нормальность. Давайте честно скажем, что мы уже никогда не вернемся к той жизни, в которой мы были. Все равно новые вызовы, новые проблемы будут диктовать нам формирование новой нормальности, но она еще не сформулирована», — отметила она.

По ее словам, необходимо учитывать и прогнозировать факторы, на которые человек не может повлиять, чтобы продолжать осуществлять «важнейшие действия». Памфилова добавила, что на дальнейших выборах необходимо будет обеспечить безопасность с одной стороны и «не отказываться от этого невероятно важного общественно-политического процесса» — с другой.

«Единственное, что нас будет сдерживать, это необходимость достичь баланса с одной стороны прозрачности, подконтрольности обществу, с другой стороны обеспечения тайны голосования и полной безопасности. Как только мы будем уверены, что сможем это обеспечить, в зависимости от этого будет развиваться и масштабироваться процесс электронного дистанционного голосования», — рассказала председатель ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что ЦИК возможно проведет эксперимент по электронному голосованию в сентябре, которое охватит два российских региона.