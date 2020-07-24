Экспериментальное электронное голосование может пройти в 2 регионах России в сентябре

«Мы продолжаем эксперимент по электронному дистанционному голосованию. Скорее всего, мы два региона наметили, если все пойдет так, как мы считаем нужным, Минкомсвязи вместе с „Ростелекомом“ нам докажут, что все готово, тоже будем проводить», — заявила Памфилова и добавила, что обсуждать этот вопрос в ЦИК начнут в понедельник, 27 июля.

В этом году проголосовать по поправкам к Конституции России смогли жители Москвы и Нижегородской области, а впервые электронное голосование опробовали на выборах в Мосгордуму в 2018 году в трех избирательных округах. Прошлогодний эксперимент признали успешным: явка на дистанционная голосование составила более 92%.

Голосование по поправкам к Конституции России прошло с 25 июня по 1 июля. Решение растянуть мероприятие на неделю приняли из-за пандемии коронавируса. Чтобы избежать столпотворений, избирательные участки организовывали во дворах домов, а жители столицы и Нижегородской области могли отдать свой голос дистанционно.

Ранее в Госдуме приняли закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней.