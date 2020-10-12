Палаты для тяжелобольных предложили оснастить камерами в России

Видеокамеры и кнопки экстренного вызова медиков могут появиться в больничных палатах, где находятся тяжелобольные и инвалиды. Депутат Госдумы Иван Сухарев написал главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко письмо, в котором предложил оснастить палаты по последнему слову техники.

«Прошу вас рассмотреть возможность установки в больницах, клиниках, госпиталях, медицинских центрах для ухода за тяжелобольными и инвалидами, кнопок экстренного вызова медперсонала, <…> а также возможность установки камер видеонаблюдения в больничных палатах таких медицинских учреждений», — приводит RT текст письма Сухарева.

Депутат напомнил, что кнопки экстренного вызова есть в некоторых российских больницах. По мнению Сухарева, возможность позвать на помощь должна быть у тяжелых пациентов во всех медучреждениях страны. Парламентарий напомнил случаи, когда тяжелобольные не смогли вовремя привлечь к себе внимание медиков.

Это не первая инициатива, с которой Сухарев обратился к властям. В сентябре он написал письмо министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением выдавать машины семьям, в которых родился пятый ребенок.