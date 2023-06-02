Общество 02 июня 2023, 17:29 Падение сборов НДФЛ связали с низкими доходами россиян Депутат ГД Делягин: россияне стали скрывать доходы из-за падения уровня жизни РИА «Новости»

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Россияне стали скрывать свои доходы, этим обусловлено снижение поступлений НДФЛ в казну государства. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он привел данные Минфина, согласно которым за первые три месяца текущего года поступления НДФЛ упали на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По словам парламентария, экономика страны в целом выдержала удар, а эти цифры могут быть связаны с уходом части работающего населения «в тень».

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«Люди в тень, в общем-то, от хорошей жизни тоже не уходят. Так что это все падение доходов», — сказал Делягин.

Он добавил, что из-за падения уровня жизни россияне также стали пользоваться более мягкими с точки зрения налогообложения видами трудоустройства: оформили ИП или статус самозанятых.

Ранее Минфин сообщал, что налог на доходы для работающих за рубежом россиян останется на прежнем уровне. В частности, удаленные сотрудники вне зависимости от статуса их налогового резидентства будут платить налоги, исходя из 13% или 15%, если доход превышает пять миллионов рублей в год.