Общество 22 марта 2024, 20:17 Ozon и Wildberries опровергли слова Пушилина о начале работы в новых регионах РИА «Новости»

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Онлайн-ретейлеры Ozon и Wildberries в ближайшее время не планируют начинать работу в новых регионах России. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службах маркетплейсов в ответ на заявление главы ДНР Дениса Пушилина о скором открытии пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«У Ozon нет собственных или партнерских логистических объектов, перевозок и партнерских пунктов в этих регионах», — пояснили в пресс-службе маркетплейса.

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В компании добавили, что намерены развивать логистику на Дальнем Востоке и на удаленных территориях Сибири.

Аналогичный ответ изданию дали в пресс-службе Wildberries. Там заявили, что инвестиционный план на 2024-2026 годы уже утвержден и приоритет также на Дальнем Востоке и Сибири.

Пушилин на форуме «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий» заявил, что решение о заходе маркетплейсов на новые территории уже принято.