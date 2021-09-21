Лимит программы льготной ипотеки в России почти исчерпан

Российские банки уже на 90% использовали средства, которые отводились на программу льготной ипотеки в стране. Такую информацию «Известиям» предоставил оператор проекта «ДОМ.РФ».

Данная программа в России действует на протяжении 17 месяцев. Общее финансирование проекта составило 2,08 триллиона рублей. Сейчас этот лимит почти уже исчерпан. На девять ближайших месяцев, пока программа будет работать, остается только десятая часть всех средств.

Тем не менее, в некоторых банках считают, что такого вроде бы небольшого остатка должно хватить россиянам до конца действия всего проекта. Дело в том, что в последнее время спрос на льготную ипотеку упал. Это произошло после того, как ставка по ней повысилась до 7%, а сам лимит кредита понизился до трех миллионов рублей.

Но в целом можно говорить о том, что все еще многие жители страны интересуются ипотекой по данной программе. Об этом рассказывают участники рынка недвижимости. Эксперты считают, что есть смысл расширить лимит финансирования такой меры и продлить саму программу.

По России доля льготных программ ипотеки в общей сумме кредитования на приобретение жилья в новостройках остается на устойчивом уровне выше 80%. Но международные компании по рейтингу сообщают, что наша страна входит в десятку государств по максимальному росту цен на жилье.